◆女子プロゴルフツアー ＫＫＴ杯バンテリンレディス 第１日（１７日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）

１９９８年度生まれの「黄金世代」でツアー未勝利の山路晶（森六グループ）が５バーディー、ボギーなしの５アンダー６７をマークし、４度目となる自己最高の２位発進を決めた。「ショットもドライバーもコース内にいた。たくさんバーディーパットを打てた。きょうはショットもパターも良かったかな」と笑顔を見せた。

今季は開幕から２試合連続で予選落ち。「調子はいい。ショットがずっといい。内容は悪くないけど、パターが入らなくて」。オフからフェードに戻したショットには手応えを感じながら、もどかしい日々が続いていた。この日はスタートの１０番で残り８５ヤードの第２打を２メートルに運び、決めきりバーディー発進。最終９番では３メートルのパーパットをねじ込んだ。

９月で２８歳になる。今季はより、トレーニングに力を入れるようになった。理由は「年齢的に。疲れるようになったから（笑）」。シーズン仲も遠征先でジムに通い、下半身と体幹を中心に鍛えることを怠らない。体力的な変化を感じながらも、精神面は充実期を迎えている。「ちょっとは大人のゴルフになったかな。無謀なことはしなくなった」と豪快に笑った。

スポーツ観戦が趣味だ。３月のＷＢＣに熱くなり、６月のサッカーＷ杯を楽しみにしている。２月にはミラノ・コルィナ五輪に夢中になった。「めっちゃ見てました」。フィギュアスケートペアで日本初の金メダリストになった「りくりゅう」こと木原龍一、三浦璃来組の大逆転を飾ったフリーの演技はフルで鑑賞。「めっちゃ感動した。ウオー！ って」。この日、引退を表明したことを受け「そんな気がしていた」と静かにうなずいた。

今大会は昨年まで５年連続で初優勝者が誕生している。「波に乗りたい。ティーショットとパターがカギ。あと２日あるので頑張りたい」。開幕直前に繰り上がりでの出場が決まったチャンスを生かし、悲願へ向かう。