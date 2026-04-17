「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース・第１日」（１７日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）

ツアー２年目の六車日那乃（２３）＝ニトリ＝が８番パー３、実測１８２ヤードでホールインワンを達成した。

プロとして初めて、アマ時代の２２年、大東建託・いい部屋ネットレディースの第１ラウンド、１７番以来となるエースだ。５番ユーティリティーを使ったティーショットがピン手前５メートルに着弾。そこから３バウンドしての、カップインだ。

自身は「ちょっと大きいかな」という手応えで、しかも「視力１・０あるんですけど、なぜか遠くのボールが見えなくて」、ギャラリーの「入ったー！」という声も「本当かな？」というリアクション。

今年から「ボールが見えないのは嫌だなあ」と、眼科のすすめで１・０の裸眼に、０・５のコンタクトを使用するようになってから、ショットの弾道も見えるようになったのだが、この日に限って「ホテルに忘れちゃって」、記念のショットは確認できなかったという。

直後の９番、パー５でティーショットを左のラフに打ち込んでしまい、ダブルボギーフィニッシュ。１アンダー、７１のラウンドとなったが「ダボが先に来たと思って、ホールインワンをちゃんと喜ぼう」と気持ちを切り替えた。

前週、今季初めての予選突破。上昇傾向が続いていることは間違いない。「決めたところに、思い切り振り抜こう」というテーマで残り２日、さらに上を目指していく。