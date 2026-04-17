【プレミアムマスターライン ペルソナ5 高巻 杏（パンサー） DX ボーナス版】 4月17日 予約開始 2027年9月～12月 発売予定 価格：222,090円

プライム1スタジオは、スタチュー「プレミアムマスターライン ペルソナ5 高巻 杏（パンサー） DX ボーナス版」を4月17日に予約受付を開始した。発売は2027年9月～12月を予定し、価格は222,090円。

本商品はRPG「ペルソナ5」より「高巻 杏（パンサー）」をプレミアムマスターラインで1/4スケールスタチュー化したもの。怪盗姿が再現され、躍動感あふれるポージングで立体化。

弧を描いてしなる鞭、陰影に富んだツインテール、上品な艶が生まれるコスチュームも細かく造形されている。足元を飾るグラフィカルなベースは、ペルソナ5の独特なデザインスタイルを踏襲して、前衛的なポップアート風に仕上がっている。グラフィックを支えるビル群もスタイリッシュに造形されている。

さらにディスプレイの表情を変える追加パーツ、ピースと開き手もついてくる。DX ボーナス版には、ウインクをするマスクの頭部も付属する。

(C)ATLUS. (C)SEGA.

※本DX ボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。