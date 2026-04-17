運動前後のコンディションをサポート！サッと飲めてリフレッシュできる【味の素】「アミノバイタル」クエン酸チャージウォーター24本入りがAmazonでまとめてお買い得！
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パフォーマンス維持に欠かせない1本！爽やかな飲み口の【味の素】アミノバイタルがAmazonで人気！まとめてお買い得に！
運動に大切なアミノ酸(ロイシン高配合BCAA+グルタミン+アルギニン)1500ミリグラムと、エネルギーの源となるクエン酸4500ミリグラムを配合した、水に溶かして飲めるスポーツドリンクタイプのサプリメント。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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運動を始めたばかりの方、ウォーキングやトレーニング時の水分補給に、登山やハイキングにも、幅広く使用できる。
カラダを動かす方の元気をサポートするので運動を思い切り楽しむことができ、毎日を活動的に過ごせる。
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運動時でもすっきり飲めるレモン味。ドリンクタイプなので水分と一緒に栄養補給が手軽にできる。
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