しまむらオンラインストア「しまむらパーク」にて、「セサミストリート」のインテリアグッズが発売中。収納ボックスからダイカットクッション、ルームシューズまで、おうち時間を彩るアイテムが勢ぞろい。さっそくラインナップをチェックしていこう。

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収納ボックス、ダイカットクッション、ルームシューズがそろう、しまむら×セサミストリートのインテリア雑貨ラインナップ


■海外雑貨のような収納ボックス

「収納ボックス(サックス)」(1089円)


注目の「収納ボックス」(1089円)は、3つのデザインから選べる仕様。キャラクター集合柄のラベンダー、クッキーモンスターをあしらったサックス、そしてクッキーモンスター・エルモ・グローバー・オスカーが並ぶキャメルがラインナップされている。

使わないときは折りたためる仕様


サイズは縦25×横38×高さ25センチと、畳んだTシャツやタオル、文庫本やコミックの収納、おもちゃの整理にもちょうどいい。「A FRIENDLY FACE ON EVERY CORNER...」(ラベンダー)といった英字ロゴが入り、海外雑貨のような雰囲気が漂う。

「収納ボックス(ラベンダー)」(1089円)


「収納ボックス(キャメル)」(1089円)


■裏面もかわいいダイカットクッション2種

「ダイカットクッション(クッキーモンスター)」(1639円)


「ダイカットクッション」(1639円)は、クッキーモンスターが大きなクッキーを抱えた42×50センチサイズと、ビッグバードやエルモ、バートなど仲間たちが集合した36×55センチサイズの2種類が登場する。

クッキーモンスター柄ダイカットクッションの裏面は、クッキーモンスターのフェイスとクッキーが散りばめられた総柄デザイン


クッキーモンスター柄の裏面はクッキー柄、キャラクター集合柄の裏面はおなじみの「SESAME STREET」ロゴと、表裏で違った楽しみ方ができるのもうれしいポイント。ソファに置くだけで、部屋の主役級アイテムになりそうだ。

「ダイカットクッション(キャラクター集合)」(1639円)


キャラクター集合柄ダイカットクッションの裏面は、おなじみの「SESAME STREET」ロゴをあしらったシンプルデザイン


■足元までセサミ！ルームシューズは3色展開

「ルームシューズ(キャラクター集合)」(1089円)


「ルームシューズ」(1089円)は、クッキーモンスターのサックスとキャラクターの集合柄2種の3パターン。サイズは23〜25センチ対応で、ソール長さは27センチ。甲部分とソール部分のカラーリングがそれぞれ異なっており、足元からテンションが上がる配色に仕上がっている。

「ルームシューズ(クッキーモンスター)」(1089円)


「ルームシューズ(フェイス総柄)」(1089円)


販売はしまむらオンラインストア「しまむらパーク」にて。状況により一部店舗にも入荷する可能性あり。人気キャラクターのコラボ雑貨は売り切れも早いため、気になるアイテムは販売開始時間にチェックしておこう。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

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