郵便局に『ちいかわ』グッズが登場へ！ “配達員姿”がかわいい全4種類を発売
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』を題材にしたグッズの受注販売が、4月20日（月）10時00分から5月10日（日）までの間、郵便局のネットショップで実施される。
【写真】全部欲しい！ 『ちいかわ』グッズ全4種一覧
■個数制限は？
今回登場するのは、配達員風の帽子やポシェットを身に着けた、ちいかわたちのデザインをあしらったアイテム全4種類。
フレーム切手2枚とポストカード2枚を組み合わせた「切手＋ポストカードセット」は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋の全8種類を用意。配達員にふんしてポーズを決めるキャラクターたちの個性あふれるデザインは、飾っても贈っても楽しめる仕上がりだ。
また、ちいかわ＆うさぎなど2種類のデザインをセットにした「切手型バッジ」のほか、本体横のダイヤルを回すと好きな日付を設定できる「日付印」や、黒・赤・青の3色で展開される「スタンプ台」もラインナップ。
なお、1回の注文につき各5個まで購入が可能。期間中に注文した商品は、8月13日（木）より2週間以内に届けられる予定だ。
【写真】全部欲しい！ 『ちいかわ』グッズ全4種一覧
■個数制限は？
今回登場するのは、配達員風の帽子やポシェットを身に着けた、ちいかわたちのデザインをあしらったアイテム全4種類。
フレーム切手2枚とポストカード2枚を組み合わせた「切手＋ポストカードセット」は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋の全8種類を用意。配達員にふんしてポーズを決めるキャラクターたちの個性あふれるデザインは、飾っても贈っても楽しめる仕上がりだ。
また、ちいかわ＆うさぎなど2種類のデザインをセットにした「切手型バッジ」のほか、本体横のダイヤルを回すと好きな日付を設定できる「日付印」や、黒・赤・青の3色で展開される「スタンプ台」もラインナップ。
なお、1回の注文につき各5個まで購入が可能。期間中に注文した商品は、8月13日（木）より2週間以内に届けられる予定だ。