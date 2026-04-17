今季は不調が指摘されていた旗手。(C)Getty Images

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　旗手怜央は先月、復調の兆しを見せていた。だが、リーグ戦でここ２試合はほとんどプレーできていない。４月５日のダンディー戦では出番がなく、前節セント・ミレン戦でも後半73分からの投入だ。

　セルティックのマーティン・オニール監督は、なぜ旗手を引き続き先発で起用しなかったのか。専門サイト『The Celtic Bhoys』も４月13日、「なぜオニールはハタテを冷遇し続けるのか？」と疑問を呈している。

「オニールはハタテよりもルーク・マッコーワンを好んでいるようだ。大半のサポーターは、マッコーワンのほうが下回ると感じている。だが、ハタテは試合当日の調子が良くなければ、とてもひどい出来もあり得る」

「最近は幸いにも調子が良かった。だが、オニールは裏で何かを見ているのだろうか。内部で何があるかを正確に知ることはできない。そのため、練習で監督が何かを見ていると考えるしかない」
 
　同メディアは「セルティックはゴールを決めるのに苦しんでいる。ハタテはそこで力をもたらせる選手だ。調子が良ければクリエイティブで、ウィンガーの全員が印象を残せていないだけに、彼のような選手が必要かもしれない」と続けた。

「スプリットになってから、オニールはローテーションをすると見られる。ハタテの出場機会は増えるかもしれない。期待されるのはレンジャーズ戦だ。彼らとの対戦で真価を発揮できることを今季も示してきた」

「カラム・マグレガーが負傷したとき、チームをタイトルレースに踏みとどまらせたのは彼だった。再びそれができるかもしれない。夏にはクラブを去ると見られる。それだけに、最後に自分にできることを示すタイミングだ」

　日本代表からも１年間落選し続けている旗手。今季がセルティックでのラストイヤーとも言われるなか、終盤戦で旗手はピッチに立てるのか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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