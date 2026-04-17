「一つの時代が終わった」「何度苦しめられたことか」17年にはクラブの２冠に大きく貢献！ かつてJリーグでプレーした38歳ブラジル人の現役引退にファン反応「また一人、“記憶に残る助っ人”がピッチを去るか…」

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