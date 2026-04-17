「一つの時代が終わった」「何度苦しめられたことか」17年にはクラブの２冠に大きく貢献！ かつてJリーグでプレーした38歳ブラジル人の現役引退にファン反応「また一人、“記憶に残る助っ人”がピッチを去るか…」
かつてセレッソ大阪でプレーしたソウザが、38歳で現役引退することが発表された。
このブラジル人MFは2016年にクルゼイロからセレッソ大阪に加入。１年目から主力として活躍し、翌年にはルヴァンカップ制覇、天皇杯優勝に大きく貢献した。
20年にC大阪を退団してからはサウジアラビアやUAEでのプレーを経て、22年に母国に復帰。24年からはブラジルのアメリカFCに在籍している。
クラブの公式Xでソウザの今季限りでの現役引退が発表されると、SNS上では「また一人、“記憶に残る助っ人”がピッチを去るか…」「偉大な選手でした」「一つの時代が終わった」「何度苦しめられたことか」「最高の外国人選手でした」「銅像を建てましょう」「懐かしい」「桜のレジェンド」といった声があがっている。
またC大阪は「ハードワークとスーパーゴールでチームを支え、2017年の２冠獲得にも大きく貢献してくれました。ルヴァンカップ決勝の追加点はこれからもずっと忘れることはないでしょう。現役生活お疲れ様でした」と労いの言葉を贈っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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このブラジル人MFは2016年にクルゼイロからセレッソ大阪に加入。１年目から主力として活躍し、翌年にはルヴァンカップ制覇、天皇杯優勝に大きく貢献した。
20年にC大阪を退団してからはサウジアラビアやUAEでのプレーを経て、22年に母国に復帰。24年からはブラジルのアメリカFCに在籍している。
クラブの公式Xでソウザの今季限りでの現役引退が発表されると、SNS上では「また一人、“記憶に残る助っ人”がピッチを去るか…」「偉大な選手でした」「一つの時代が終わった」「何度苦しめられたことか」「最高の外国人選手でした」「銅像を建てましょう」「懐かしい」「桜のレジェンド」といった声があがっている。
またC大阪は「ハードワークとスーパーゴールでチームを支え、2017年の２冠獲得にも大きく貢献してくれました。ルヴァンカップ決勝の追加点はこれからもずっと忘れることはないでしょう。現役生活お疲れ様でした」と労いの言葉を贈っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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