サッカー元日本代表の中田英寿氏（49）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。バラエティー番組を見ていると明かす場面があった。

中田氏は昨年に引き続き、自身がオーガナイザーを務め、東京・六本木ヒルズで開催中の「CRAFT SAKE WEEK 2026」会場からの生中継に登場。スタジオのメンバーからは「すげえ！」と声が上がった。

ゲストへの勝手なイメージを語り合う「ぽいぽいトーク」のコーナーでは、金曜レギュラーの「アンジャッシュ」児嶋一哉がスタジオから「1年前に出ていただいてから、この番組に愛着あると思うんで」とした上で「『ぽかぽか』ちょいちょい見てくれているっぽい」とのイメージをぶつけた。

これに中田氏はにこやかな表情で手で「OK」マークを作って回答。「いやいや、見てますよ。この時間帯にトレーニングするときとかもあったりするので。走っているときに、（テレビを）つけておいたりして見てます」と打ち明けた。

これにMCの「ハライチ」澤部佑は「本当っすか！？凄い」、岩井勇気は「いやうれしい〜」と話すなど、スタジオは興奮に包まれた。

岩井は「トレーニングに一番合うって言われていますからね。やっぱりねえ。ありがとうございます」とボケ、中田氏は「一番いいペースにね、ちょっと走れるくらい」とほほ笑んだ。

そこでMCのフリーアナウンサー・神田愛花は「ここでこれいいですか。そろそろ『ぽかぽかパーク』に来たいっぽい」とスタジオに来てほしいという願望を込めて問いかけ。中田氏は「去年の話だと皆さんが今回こちらに来てくれるという話だったんですけど。それはどうなりましたか」と切り返した。

すると澤部は「それは信子を送り込むという形で…」と言い訳し、中継レポーターを務めた「ぱーてぃーちゃん」信子は「うちだよ。うちで満足して」とアピールした。中田氏はこれには思わず笑顔になり、スタジオ行きに関しては「善処しておきます」と返答した。