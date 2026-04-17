ドジャースは１７日、日本公式ファンクラブ「Ｄｏｄｇｅｒｓ Ｆａｎ Ｃｌｕｂ」会員を対象に、山本由伸投手（２７）とのオンラインＱ＆Ａイベントを開催すると発表した。日本時間２５日の午前１０時２０分〜３０分頃より開催予定で、山本が会員から事前に寄せられた質問にリアルタイムで回答する予定だ。

同イベントには日本公式ファンクラブの有料会員は全員参加でき、無料会員でも参加費１５００円（税別）を払えば先着順で参加できる（最大１万人）。参加方法および詳細情報は「Ｄｏｄｇｅｒｓ Ｆａｎ Ｃｌｕｂ」のホームページか公式Ｘで確認できる。

ド軍のチケット販売担当副社長、セバスチャン・リバス氏は「山本由伸選手は、２０２５年ワールドシリーズＭＶＰに輝いた、世界最高峰の投手の一人です。その圧倒的なパフォーマンスは、太平洋の両岸で多くのファンを魅了してきました。今回のＱ＆Ａは、彼がこれまで支えてくれた日本のファンの皆さまへ直接感謝を伝えるとともに、ファンクラブ会員の皆さまにとっても、世界トップレベルの選手と“個人的につながる”特別な瞬間となるはずです。私たちは、このような唯一無二の体験を、ファンクラブコミュニティの皆さまにお届けできることを誇りに思います」とコメントした。