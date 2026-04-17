日本バレーボール協会は１７日、２０２６年度の男子日本代表登録メンバー３７人を発表した。キューバ出身のアウトサイドヒッターで２４年２月に日本国籍を取得したデアルマス・アライン（サントリー）が初めて名を連ねた。石川祐希（ペルージャ）が主将を継続。五輪２大会代表の高橋藍（サントリー）、西田有志（大阪Ｂ）らが選ばれ、１７歳の一ノ瀬漣（鎮西高３年）ら４人が初選出となった。

キューバ出身のデアルマスは、パリ五輪が開催された２４年度の登録メンバーに入っていたが、のちに国際バレーボール連盟（ＦＩＶＢ）が定める規定で資格を有していないことが判明し、日本協会は、同年４月にメンバーから外したことを発表していた。ＦＩＶＢの規定では、日本協会が国籍変更を申請し、承認されてから２年後に代表に登録可能となる。デアルマス自身も「日本代表に入りたい」と話していた。

２８年ロサンゼルス五輪まで２年。高い跳躍力を誇る攻撃的なアタッカーがついに名を連ねた。

◆デアルマス・アライン ２００１年３月４日、キューバ・ハバナ生まれ。２５歳。１０歳でバレーを始め、１５年にＵ―１８キューバ代表。１７年に宮崎・都城東高に留学生として来日。３年時の１９年に全国高校総体出場。２０年４月にＶリーグ・サントリーと契約。２４年２月に日本国籍を取得。１８９センチのアウトサイドヒッター。最高到達点は３５５センチ。