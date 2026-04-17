【ノジマオンライン：「NEOGEO AES+」】 4月17日18時頃～ 予約開始

ノジマは、通販サイト「ノジマオンライン」にて「NEOGEO AES+」の予約受付を4月17日18時頃に開始する。

「NEOGEO AES+」は、PLAION REPLAIがSNKと協業し展開する、「NEOGEO AES（Advanced Entertainment System）」を現代に復活させた家庭用ゲーム機。

35周年を記念したエディション「NEOGEO AES+ Anniversary Edition」と合わせて11月12日に発売予定だが、「ノジマオンライン」では4月18日時頃より予約受付が開始されることが案内された。

「ノジマオンライン」のサイトでは既に製品ページも公開。「NEOGEO AES+」、「NEOGEO AES+ Anniversary Edition」の本体に加え、専用のワイヤレスアーケードスティック（ブラック/ホワイト）、各種ソフトなどもラインナップされている。

□ノジマオンライン「NEOGEO AES+」のページ