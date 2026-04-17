「NEOGEO AES+」ノジマオンラインにて4月17日18時頃から予約開始
【ノジマオンライン：「NEOGEO AES+」】 4月17日18時頃～ 予約開始
ノジマは、通販サイト「ノジマオンライン」にて「NEOGEO AES+」の予約受付を4月17日18時頃に開始する。
「NEOGEO AES+」は、PLAION REPLAIがSNKと協業し展開する、「NEOGEO AES（Advanced Entertainment System）」を現代に復活させた家庭用ゲーム機。
35周年を記念したエディション「NEOGEO AES+ Anniversary Edition」と合わせて11月12日に発売予定だが、「ノジマオンライン」では4月18日時頃より予約受付が開始されることが案内された。
「ノジマオンライン」のサイトでは既に製品ページも公開。「NEOGEO AES+」、「NEOGEO AES+ Anniversary Edition」の本体に加え、専用のワイヤレスアーケードスティック（ブラック/ホワイト）、各種ソフトなどもラインナップされている。
□ノジマオンライン「NEOGEO AES+」のページ
【担当イノウエ】です！- ノジマオンライン (@ENETJP) April 17, 2026
おじさんゲーマー歓喜📷 あの伝説のゲーム機「NEOGEO（ネオジオ）」が完全復活🔥
4月17日18時頃から予約開始となります。https://t.co/M7jSmRwz8V
当時ソフトが数万円もして、遊びたくても手が出なかったのは私だけではないはず…（汗）… pic.twitter.com/zbbqSmnnhI