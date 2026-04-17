ドル円１５９．３０近辺、ユーロドル１．１７８０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は159.30近辺、ユーロドルは1.1780近辺で推移している。また、ユーロ円は187.65近辺での推移。



東京市場に広がった円安の動きは、ロンドン序盤には一服している。ドル円は159.53付近を高値に小反落。ユーロ円も187.95付近を高値にやや調整に押されている。



ポンドドルの下げを主導に、ユーロドルも小幅に安値を1.1772レべルに更新。ややドル高の動きが見られている。



USD/JPY 159.31 EUR/USD 1.1778 EUR/JPY 187.65

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