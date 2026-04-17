AIÉáµÚ¡¢¸°¤Ï¡Ö°Â¿´¡×¡¡ÉÔ°ÂÊ§¿¡¤ØÂÎÀ©¶¯²½
¡¡À¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤Þ¤ÀÍøÍÑ¤Ë¿µ½Å¤Ê¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ä²óÅú¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡ÖAI¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¡ÊAISI¡Ë¡×¤¬¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òÃ´¤¦À¯ÉÜ·Ïµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼¾åÌÀ»Ò½êÄ¹¤ËÂÐ±þ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡½ÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤Ï¡£
¡¡¡ÖÍøÍÑ¤ÇÂ¾¹ñ¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤ËAI¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡Ø°ÂÁ´¡Ù¤È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µöÍÆ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿µÒ´ÑÅª¤Ê»ØÉ¸¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ç´ÑÅª¤Ê¡Ø°Â¿´¡Ù¤â¤Ê¤¤¤ÈÍøÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½AI¤Ø¤ÎÉÔ°ÂÊ§¿¡¤Ë¸þ¤±¡¢À¯ÉÜ¤¬AISI¤Î¿Í°÷ÇÜÁý¤Ê¤É¡¢È´ËÜ¶¯²½¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ô»ú¤ÎÃ£À®¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¾å¤ÇÁÈ¿¥¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÀ¯ÉÜÂ¦¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡ß
¡¡¤à¤é¤«¤ß¡¦¤¢¤¤³¡¡ÆüËÜIBM¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯2·î¤«¤é¸½¿¦¡£Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤âÍ×¿¦¤òÌ³¤á¤ë¡£