未成年飲酒で所属事務所との契約を解除された、今森まやさん（20）が、「ヤンキーっぽい」と綴った最新ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】「ヤンキー！」と反響が寄せられた姿＆印象ガラリな姿

「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得し、ドラマや映画・CMなどで俳優として活躍してきた今森さん。しかし、2025年11月8日、未成年飲酒が発覚し、所属事務所とのマネジメント契約が解除されていた。

2026年3月20日には、新たなInstagramアカウントで、「今後の活動については、自分の中で強く志す目標ができたので、それに向かい精一杯努力し、自立し、誠心誠意自分の行動と言動に責任を持ち、少しずつみなさまに応援していただけるように努めたいと思っております」と明かしていた。

今森まやさん、「ヤンキーっぽい」と綴った最新ショット

4月15日の投稿では、「ヤンキーっぽいけどサングラスどうですか」とコメントし、サングラスを身につけた最新ショットを公開している。

この投稿にファンからは「イケメンでますます ほれちゃう」「ヤンキー！」「ちょいワル」「業界人っぽい」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）