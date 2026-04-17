１７日の東京株式市場で日経平均株価は反落。前日の大幅高で高値警戒感も台頭し利益確定売りの動きが強まるなか、大引けにかけ大きく値を下げた。



大引けの日経平均株価は前日比１０４２円４４銭安の５万８４７５円９０銭。プライム市場の売買高概算は２１億３２４９万株。売買代金概算は７兆５０８９億円となった。値上がり銘柄数は４８６と全体の約３０％、値下がり銘柄数は１０２７、変わらずは６３銘柄だった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウは１１５ドル高と反発し、ナスダック指数は１２連騰した。ただ、日経平均株価は値を下げて始まった。前日に１３８４円高と急伸し１カ月半ぶりに最高値を更新したことから利益確定売りが出やすい状態にあったほか、原油価格が上昇したことも警戒された。日経平均株価の２５日移動平均線からの上方かい離率が８％近くに達したことから過熱感も指摘された。同かい離率の５％超えは買われ過ぎの水準といわれている。米国とイランによる２回目の和平交渉の開催に向け期待が高まっているが、原油価格は高止まりしており、半導体関連や防衛、金融株などが軟調な値動きとなった。週末でポジション整理の動きも強まるなか、大引けにかけ下げ幅は拡大した。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A.T>やアドバンテスト<6857.T>、ソフトバンクグループ<9984.T>が安く、フジクラ<5803.T>や古河電気工業<5801.T>、ＪＸ金属<5016.T>が値を下げた。ファーストリテイリング<9983.T>や三菱重工業<7011.T>、ファナック<6954.T>、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>も軟調だった。三菱商事<8058.T>や東京海上ホールディングス<8766.T>が値を下げた。



半面、任天堂<7974.T>やＴＤＫ<6762.T>、リクルートホールディングス<6098.T>が高く、富士通<6702.T>やルネサスエレクトロニクス<6723.T>が値を上げた。ベイカレント<6532.T>やさくらインターネット<3778.T>が買われ、日東紡績<3110.T>が堅調。



出所：MINKABU PRESS