ゲンダイの２７年３月期は２ケタ営業増益で増配見込む ゲンダイの２７年３月期は２ケタ営業増益で増配見込む

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ゲンダイエージェンシー<2411.T>がこの日の取引終了後に２７年３月期の連結業績予想を発表しており、売上高８０億円（前期比６．２％増）、営業利益８億円（同１８．６％増）、純利益５億２０００万円（同９．８％増）を見込み、年間配当予想を前期比１円増の２５円とした。



パチンコホール広告分野でインターネット広告が引き続き堅調に推移する見通しに加えて、物価高騰などの環境変化に応じた販売価格の適正化で収益性の確保を狙う。また、パチンコホール以外の広告分野では、強みを持つフィットネスや住宅関連に加え、新たにフランチャイズ業界への展開を強化することで収益基盤の多角化を推進する。



なお、２６年３月期決算は、売上高７５億３１００万円（前の期比１．９％減）、営業利益６億７４００万円（同６１．２％増）、純利益４億７３００万円（同３２．０％増）だった。



出所：MINKABU PRESS