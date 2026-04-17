福島が農業をテーマにした新ユニフォーム発表!!「魅(味)⼒を発信してまいります」
福島ユナイテッドFCは17日、J2・J3100年構想リーグ第13節から第17節(第15節を除く)で着用する「ふくしま SDGs ユニフォーム」を発表した。
今回のユニフォームは農業がテーマ。クラブが「福島の名産品の『桃』をイメージしたカラーを採⽤しました。作物が⼤地で育ち、成⻑する過程になぞらえ、選⼿たちが⽇々の積み重ねを⼒に変え、成果へとつなげていく姿勢を表現しています」と説明するように、フィールドプレーヤーはピンク色のデザインになっている。
また、前面にはカカシや桃、リンゴ、トラクターといった農業に関するイラストもデザインされている。クラブは「選⼿たちは地域の代表としての誇りを胸に本ユニフォームをまとい、福島の魅(味)⼒を発信してまいります」と伝えた。
今回のユニフォームは農業がテーマ。クラブが「福島の名産品の『桃』をイメージしたカラーを採⽤しました。作物が⼤地で育ち、成⻑する過程になぞらえ、選⼿たちが⽇々の積み重ねを⼒に変え、成果へとつなげていく姿勢を表現しています」と説明するように、フィールドプレーヤーはピンク色のデザインになっている。
/— 福島ユナイテッドFC (@fufc_staff) April 17, 2026
育み、実る。
ふくしまSDGsユニフォーム発表!
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デザインは当クラブの象徴的な活動でもある「農業」をテーマにしています✨
選手たちは地域の代表としての誇りを胸に、本ユニフォームをまとい、福島の魅(味)力を発信してまいります#福島ユナイテッド