　福島ユナイテッドFCは17日、J2・J3100年構想リーグ第13節から第17節(第15節を除く)で着用する「ふくしま SDGs ユニフォーム」を発表した。

　今回のユニフォームは農業がテーマ。クラブが「福島の名産品の『桃』をイメージしたカラーを採⽤しました。作物が⼤地で育ち、成⻑する過程になぞらえ、選⼿たちが⽇々の積み重ねを⼒に変え、成果へとつなげていく姿勢を表現しています」と説明するように、フィールドプレーヤーはピンク色のデザインになっている。

　また、前面にはカカシや桃、リンゴ、トラクターといった農業に関するイラストもデザインされている。クラブは「選⼿たちは地域の代表としての誇りを胸に本ユニフォームをまとい、福島の魅(味)⼒を発信してまいります」と伝えた。