来週の決算発表予定 中外薬、ディスコ、キーエンスなど (4月20日～24日)
【お知らせ】24日(金)から26年3月期の本決算発表が本格化します
※決算発表の集中期間(4月24日～5月15日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 速報 ＜16時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 続報 ＜18時00分＞に配信
３．★本日の【イチオシ決算】 ＜20時00分＞に配信
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【株探プレミアム】会員向けには、より早い“超速報”を毎日2本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 超速報 ＜15時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 超速報・続報 ＜16時10分＞に配信
ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。
■4月20日～24日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 4月20日―――――――――――― 4銘柄 発表予定
<3260> エスポア [名Ｎ]
<3492> ミラースＲ [東Ｒ]
<7815> 東京ボード [東Ｓ]
<9993> ヤマザワ [東Ｓ]
● 4月21日―――――――――――― 5銘柄 発表予定
<3091> ブロンコＢ [東Ｐ]
<4684> オービック [東Ｐ]
<4733> ＯＢＣ [東Ｐ]
<8953> 都市ファンド [東Ｒ]
<8954> オリックスＦ [東Ｒ]
● 4月22日―――――――――――― 7銘柄 発表予定
<296A> 令和ＡＨ [東Ｇ]
<3466> ラサールロジ [東Ｒ]
<5576> ＯＢシステム [東Ｓ]
<6146> ディスコ [東Ｐ] ★
<6653> 正興電 [東Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東Ｐ]
<8961> 森トラストＲ [東Ｒ]
● 4月23日―――――――――――― 7銘柄 発表予定
<2268> サーティワン [東Ｓ]
<5204> 石塚硝 [東Ｓ]
<6858> 小野測器 [東Ｓ]
<7309> シマノ [東Ｐ]
<7751> キヤノン [東Ｐ]
<7931> 未来工業 [東Ｐ]
<9795> ステップ [東Ｐ]
● 4月24日―――――――――――― 37銘柄 発表予定
<2737> トーメンデバ [東Ｐ]
<2801> キッコマン [東Ｐ]
<3231> 野村不ＨＤ [東Ｐ]
<4307> 野村総研 [東Ｐ]
<4519> 中外薬 [東Ｐ] ★
<5423> 東京製鉄 [東Ｐ]
<6305> 日立建機 [東Ｐ]
<6345> アイチコーポ [東Ｐ]
<6723> ルネサス [東Ｐ] ★
<6807> 航空電子 [東Ｐ]
<6861> キーエンス [東Ｐ]
<6954> ファナック [東Ｐ] ★
<6995> 東海理 [東Ｐ]
<6999> ＫＯＡ [東Ｐ]
<7839> ＳＨＯＥＩ [東Ｐ]
<8595> ジャフコＧ [東Ｐ]
<8604> 野村 [東Ｐ] ★
<8706> 極東証券 [東Ｐ]
<8892> エスコン [東Ｐ]
<9551> メタウォータ [東Ｐ]
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース
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■4月20日～24日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 4月20日―――――――――――― 4銘柄 発表予定
<3260> エスポア [名Ｎ]
<3492> ミラースＲ [東Ｒ]
<7815> 東京ボード [東Ｓ]
<9993> ヤマザワ [東Ｓ]
● 4月21日―――――――――――― 5銘柄 発表予定
<3091> ブロンコＢ [東Ｐ]
<4684> オービック [東Ｐ]
<4733> ＯＢＣ [東Ｐ]
<8953> 都市ファンド [東Ｒ]
<8954> オリックスＦ [東Ｒ]
● 4月22日―――――――――――― 7銘柄 発表予定
<296A> 令和ＡＨ [東Ｇ]
<3466> ラサールロジ [東Ｒ]
<5576> ＯＢシステム [東Ｓ]
<6146> ディスコ [東Ｐ] ★
<6653> 正興電 [東Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東Ｐ]
<8961> 森トラストＲ [東Ｒ]
● 4月23日―――――――――――― 7銘柄 発表予定
<2268> サーティワン [東Ｓ]
<5204> 石塚硝 [東Ｓ]
<6858> 小野測器 [東Ｓ]
<7309> シマノ [東Ｐ]
<7751> キヤノン [東Ｐ]
<7931> 未来工業 [東Ｐ]
<9795> ステップ [東Ｐ]
● 4月24日―――――――――――― 37銘柄 発表予定
<2737> トーメンデバ [東Ｐ]
<2801> キッコマン [東Ｐ]
<3231> 野村不ＨＤ [東Ｐ]
<4307> 野村総研 [東Ｐ]
<4519> 中外薬 [東Ｐ] ★
<5423> 東京製鉄 [東Ｐ]
<6305> 日立建機 [東Ｐ]
<6345> アイチコーポ [東Ｐ]
<6723> ルネサス [東Ｐ] ★
<6807> 航空電子 [東Ｐ]
<6861> キーエンス [東Ｐ]
<6954> ファナック [東Ｐ] ★
<6995> 東海理 [東Ｐ]
<6999> ＫＯＡ [東Ｐ]
<7839> ＳＨＯＥＩ [東Ｐ]
<8595> ジャフコＧ [東Ｐ]
<8604> 野村 [東Ｐ] ★
<8706> 極東証券 [東Ｐ]
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