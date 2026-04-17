【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(17日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
61565.39 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61323.10 ボリンジャー:＋3σ(25日)
61284.26 ボリンジャー:＋3σ(13週)
59285.68 ボリンジャー:＋2σ(13週)
59057.17 ボリンジャー:＋2σ(25日)
58707.65 ボリンジャー:＋2σ(26週)
58475.90 ★日経平均株価17日終値
57905.46 6日移動平均線
57287.11 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56924.11 新値三本足陰転値
56791.24 ボリンジャー:＋1σ(25日)
56422.52 均衡表転換線(日足)
55849.90 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55288.53 13週移動平均線
55128.24 均衡表雲上限(日足)
55123.51 均衡表基準線(日足)
55123.51 均衡表転換線(週足)
54765.70 均衡表雲下限(日足)
54525.32 25日移動平均線
54482.89 75日移動平均線
53961.70 均衡表基準線(週足)
53289.95 ボリンジャー:-1σ(13週)
52992.16 26週移動平均線
52259.39 ボリンジャー:-1σ(25日)
51291.38 ボリンジャー:-2σ(13週)
50134.42 ボリンジャー:-1σ(26週)
49993.46 ボリンジャー:-2σ(25日)
49292.80 ボリンジャー:-3σ(13週)
48846.80 200日移動平均線
47727.54 ボリンジャー:-3σ(25日)
47276.67 ボリンジャー:-2σ(26週)
44418.93 ボリンジャー:-3σ(26週)
44375.14 均衡表雲上限(週足)
40369.35 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 90.21(前日95.96)
ST.Slow(9日) 93.23(前日95.15)
ST.Fast(13週) 63.15(前日67.06)
ST.Slow(13週) 47.34(前日48.64)
［2026年4月17日］
株探ニュース
61565.39 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61323.10 ボリンジャー:＋3σ(25日)
61284.26 ボリンジャー:＋3σ(13週)
59285.68 ボリンジャー:＋2σ(13週)
59057.17 ボリンジャー:＋2σ(25日)
58707.65 ボリンジャー:＋2σ(26週)
58475.90 ★日経平均株価17日終値
57905.46 6日移動平均線
57287.11 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56924.11 新値三本足陰転値
56791.24 ボリンジャー:＋1σ(25日)
56422.52 均衡表転換線(日足)
55849.90 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55288.53 13週移動平均線
55128.24 均衡表雲上限(日足)
55123.51 均衡表基準線(日足)
55123.51 均衡表転換線(週足)
54765.70 均衡表雲下限(日足)
54525.32 25日移動平均線
54482.89 75日移動平均線
53961.70 均衡表基準線(週足)
53289.95 ボリンジャー:-1σ(13週)
52992.16 26週移動平均線
52259.39 ボリンジャー:-1σ(25日)
51291.38 ボリンジャー:-2σ(13週)
50134.42 ボリンジャー:-1σ(26週)
49993.46 ボリンジャー:-2σ(25日)
49292.80 ボリンジャー:-3σ(13週)
48846.80 200日移動平均線
47727.54 ボリンジャー:-3σ(25日)
47276.67 ボリンジャー:-2σ(26週)
44418.93 ボリンジャー:-3σ(26週)
44375.14 均衡表雲上限(週足)
40369.35 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 90.21(前日95.96)
ST.Slow(9日) 93.23(前日95.15)
ST.Fast(13週) 63.15(前日67.06)
ST.Slow(13週) 47.34(前日48.64)
［2026年4月17日］
株探ニュース