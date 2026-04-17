　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

61565.39　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61323.10　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
61284.26　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59285.68　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
59057.17　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58707.65　　ボリンジャー:＋2σ(26週)

58475.90　　★日経平均株価17日終値

57905.46　　6日移動平均線
57287.11　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56924.11　　新値三本足陰転値
56791.24　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56422.52　　均衡表転換線(日足)
55849.90　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
55288.53　　13週移動平均線
55128.24　　均衡表雲上限(日足)
55123.51　　均衡表基準線(日足)
55123.51　　均衡表転換線(週足)
54765.70　　均衡表雲下限(日足)
54525.32　　25日移動平均線
54482.89　　75日移動平均線
53961.70　　均衡表基準線(週足)
53289.95　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52992.16　　26週移動平均線
52259.39　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51291.38　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50134.42　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49993.46　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49292.80　　ボリンジャー:-3σ(13週)
48846.80　　200日移動平均線
47727.54　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47276.67　　ボリンジャー:-2σ(26週)
44418.93　　ボリンジャー:-3σ(26週)
44375.14　　均衡表雲上限(週足)
40369.35　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　90.21(前日95.96)
ST.Slow(9日)　　93.23(前日95.15)

ST.Fast(13週)　 63.15(前日67.06)
ST.Slow(13週)　 47.34(前日48.64)

［2026年4月17日］

株探ニュース