ハチバン <9950> [東証Ｓ] が4月17日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の3億2700万円→2億0700万円(前の期は4億6300万円)に36.7％下方修正し、減益率が29.4％減→55.3％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の8200万円の黒字→3800万円の赤字(前年同期は4100万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期通期の連結業績予想につきましては、営業収益、売上高は前回発表のとおり推移いたしましたが、原材料価格等の高止まりによる売上原価の上昇や人件費の増加は想定を大きく上回りました。また、販売促進費、広告宣伝費などの増加により、営業利益や経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は前回予想を下回る見通しとなりました。※上記の業績予想は、当社が現時点で入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。