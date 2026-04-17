お笑い芸人の男気サトシさんが、3つの資格を取得したことを自身のXで報告しています。



【写真を見る】【 男気サトシ 】「ケムリさんの家がおれが守る！」ベビーシッターほか3資格取得 「後輩からの愛が重すぎる」松井ケムリにフォロワー反応「幸せすぎる」



サトシさんは「ケムリさんベイビー誕生から取り組んでいた「ベビーシッター」の資格試験勉強！」「ついに合格しました！！！」と報告しました。





ところが、その手に持っている資格証は3枚。サトシさんは「ケムさん宅には猫ちゃんもいるとのことで」「『ペットセラピスト』と『ペットケアアドバイザー』の資格も同時にトリプルget！」と、驚くばかりの意欲を見せました。









サトシさんは「ケムリさんの家はおれが守る！」と宣言。その投稿を引用した、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリさんは「後輩からの愛が重すぎる」と、まるで喜びと苦笑が一度に湧き上がるような一言で返信しました。

Xのプロフィールに「ケムリ軍団隊長」また別の投稿では「令和ロマン単独ライブ公式アンバサダーのサトシ」と自称するなど、先輩への熱い愛とリスペクトに満ちている男気サトシさんに、フォロワーからは「行動力すごい」「エグい男気過ぎる」という感嘆の声や「そんだけ後輩を惚れさせるケムリさんの男気恐るべし」「熱い子に囲まれて幸せすぎる」というケムリさんへのリスペクトの声が多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】