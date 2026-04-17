モデルの吉川ひなのが、芸能界に12歳でデビューした直後の伊勢丹の新聞広告の写真を披露し、その圧倒的な美少女ぶりにファンは衝撃を受けている。

吉川は1992年に12歳で芸能界入りし、翌1993年には伊勢丹の広告モデルに抜擢され大きな注目を集めた。

4月16日、自身のInstagramを更新。《ふと送られてきたこの画像》とつづり、33年前の伊勢丹の新聞広告を飾った13歳当時の写真を披露した。

続けて《懐かしすぎて、もはや自分じゃないみたい。 でも、このときのことをすごくよく覚えてる。 長女はもうこのときのわたしの年齢を超えた。なんだか 感慨深〜い！》と締めた。

この美少女時代の写真にコメント欄にはファンから

《とてもよく覚えてます！！！この広告を見て、衝撃を受けました こんな美少女がいるんだ…と！》

《コレを新宿の地下鉄の大きなアドで観て、この世に天使って居るんだ！と思いました！》

《長女ちゃんもうこの時のひなのちゃんの年齢越えたんだね 凄いなぁ》

などと感激の声が寄せられている。

伊勢丹の広告を機に、吉川は10代からモデル、女優、タレントとして多忙な日々を過ごした。1999年2月にはIZAMと結婚（同年9月に離婚）するなど、常に時代の寵児として話題を振りまいてきた。

芸能記者が言う。

「吉川さんは2011年に会社経営者と結婚し、長女を妊娠中にハワイに移住しました。そして、2012年3月に長女、2018年2月に長男、2021年6月に次女を出産しています。2025年3月には自身のInstagramで、《親子留学のため、みんなで大移動 子どもたちと話し合い、色々考えて、行き先は沖縄 子どもたちは初めての日本暮らし》などと投稿し、沖縄県に移住したことを明かしています」

そして、4月17日に更新したInstagramでは、8年ぶりに芸能活動を再開することを報告した。

吉川は《子どもたちとの生活が始まってから、長い時間をかけて、日々の暮らしや自分自身とゆっくり向き合ってきました。》と書き出し、自分自身がどう生きていきたいのかを考え続けてきたと吐露。沖縄での暮らしが整ってきたタイミングで、「この度マネジメント契約をし、これから新しい形で活動をスタートします」と報告した。最後に「久しぶりにテレビのお仕事なんかも……8年振りくらいかな、、！」と、本格的な復帰への意気込みを綴っている。

この投稿にはコメント欄に

《楽しみにしてます》

《ずっと応援してます》

などと吉川の芸能活動再始動を待つ声が相次いでいる。

吉川の《テレビのお仕事》が観られる日も近いようだ。