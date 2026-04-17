健診で安心していないか　見過ごされる心臓リスクの盲点

数十秒で終わる心電図検査。その結果に「異常なし」と書かれていれば、多くの人は胸をなで下ろす。しかし、その安心は本当に根拠のあるものなのか。働き盛りの世代を対象にした調査から、見逃されがちなリスクと認識のずれが浮かび上がってきた。

株式会社ココロミルが2026年4月、40〜59歳の男女1045人を対象に実施したインターネット調査によると、健康診断や人間ドックの心電図検査で異常がなければ安心すると答えた人は70.7％に上った。内訳は「完全に安心している」14.8％、「どちらかというと安心している」55.9％で、短時間検査の結果に強く依存している実態が示された。

一方で、心臓の異常は検査の瞬間に現れるとは限らない。日常生活や睡眠中を含めた長時間の計測が必要になる場合があるが、この点を「まったく知らなかった」とする回答は65.8％に達した。「詳しく知っていた」は7.2％にとどまり、認知の遅れが際立つ結果となっている。

さらに見逃せないのは、検査で異常なしとされた後の体調変化だ。めまいや立ちくらみを経験した人は38.4％、動悸は25.4％、足のむくみや急な体重増加は24.3％と、一定数が何らかの違和感を覚えている。これらは不整脈や心不全などでもみられる症状だが、日常的な不調として処理されやすい側面もある。

同社の受検データでも、危険な不整脈の検出割合は40代以降で上昇傾向にあるとされる。忙しさから再検査や精密検査を後回しにしがちな世代ほど、短時間の健診結果だけに頼るリスクは小さくない。安心という感覚と実際のリスクの間にある溝をどう埋めるか。健診の受け方そのものが問われている。