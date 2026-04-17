日本野球機構(NPB)は17日の公示を発表。楽天は藤井聖投手と渡辺翔太投手を1軍登録し、藤原聡大投手と江原雅裕投手を登録抹消しました。

藤井投手は昨季6勝をあげた左腕。この日行われるロッテ戦に今季初登板、初先発予定です。ここまでファームでは、5試合に先発し2勝1敗、防御率1.96と安定した投球を見せています。

渡辺投手は主にリリーフで活躍するプロ4年目の右腕。ファームではここまで4試合に登板し、無失点ピッチングを続けています。今回、今季初昇格となりました。

一方、抹消された藤原投手は2025年ドラフト1位ルーキー右腕。開幕3戦目でプロ初先発を飾るも敗戦投手となり、16日のソフトバンク戦で3度目の先発を果たしましたが、4回5失点で黒星。プロ初勝利ならず。次回登板を目指しファームで調整となります。

江原投手は2年目の右腕。7日に昇格し16日のソフトバンク戦に7回から3番手で登板し2イニングを投げ1失点という内容でした。昨季はルーキーながら30試合にリリーフ登板するなどチームに貢献。今後の再昇格に期待です。