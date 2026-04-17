NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。ロッテは今季初登板に臨む種市篤暉投手と石川慎吾選手を登録し、前日先発した木村優人投手、郄部瑛斗選手を抹消しました。

種市投手は3月に行われたWBCでの疲労を考慮し調整を続けていましたが、待望の1軍復帰。同日の楽天戦に先発します。ここまではファームの2試合に登板し計8イニングを投げ、被安打2、防御率0.00と好投を続けています。

同じく登録となった石川選手もこれが今季初昇格。ここまではファームの18試合に出場し、2本塁打、打率.357とアピールを見せていました。昨季は1軍出場が14試合にとどまり、打率.086と存在感を見せられず。1軍定着なるか注目です。

一方、抹消となった木村投手は前日の日本ハム戦に先発登板。初回は三者凡退に抑えるも、徐々に日本ハム打線につかまり、4回3失点での降板となっていました。木村投手は3月31日にも日本ハムと対戦し6回7失点(自責点6)。ここまで防御率5.63となっています。

同じく抹消となった郄部選手は開幕スタメンを勝ち取るも、徐々に状態を落とし代打起用が増加。前日16日には久々のスタメン起用となるも3打数無安打となっていました。