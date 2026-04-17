エンスカイは、「ちいかわ郵便局グッズ」の受注を、日本郵便のECサイト「郵便局のネットショップ」にて4月20日10時より5月10日23時59分まで実施する。発送予定は8月13日以降2週間以内。

今回展開されるのは、「ちいかわ」よりちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガなどがデザインされた「切手+ポストカードセット（全8種）」（各1,320円）や、「日付印 Lサイズ(全8種）」（各4,950円）など。

他にも、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがデザインされた「日付印 小判型(1種）」（5,940円）に加え「スタンプ台 (全3種）」（各1,540円）などがラインナップされている。

なお、1回の注文につき各5個までの購入個数制限が設けられている。

□郵便局のネットショップ「ちいかわ郵便局グッズ」

「ちいかわ郵便局グッズ」ラインナップ

「切手+ポストカードセット（全8種）」価格：各1,320円 「日付印 Lサイズ(全8種）」価格：各4,950円 「日付印 小判型(1種）」価格：5,940円 「スタンプ台 (全3種）」価格：各1,540円 「切手型バッジ (全4種）」価格：各1,760円

「切手+ポストカードセット（全8種）」価格：各1,320円

「日付印 Lサイズ(全8種）」価格：各4,950円

「日付印 小判型(1種）」価格：5,940円

「スタンプ台 (全3種）」価格：各1,540円

「切手型バッジ (全4種）」価格：各1,760円

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