「ちいかわ」日付スタンプなど郵便局グッズ4月20日受注開始！ スタンプ台や切手+ポストカードセットほか全5点
【ちいかわ郵便局グッズ】 受注期間：4月20日10時～5月10日23時59分 発送予定：8月13日～2週間以内
エンスカイは、「ちいかわ郵便局グッズ」の受注を、日本郵便のECサイト「郵便局のネットショップ」にて4月20日10時より5月10日23時59分まで実施する。発送予定は8月13日以降2週間以内。
今回展開されるのは、「ちいかわ」よりちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガなどがデザインされた「切手+ポストカードセット（全8種）」（各1,320円）や、「日付印 Lサイズ(全8種）」（各4,950円）など。
他にも、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがデザインされた「日付印 小判型(1種）」（5,940円）に加え「スタンプ台 (全3種）」（各1,540円）などがラインナップされている。
なお、1回の注文につき各5個までの購入個数制限が設けられている。
□郵便局のネットショップ「ちいかわ郵便局グッズ」
「ちいかわ郵便局グッズ」ラインナップ「切手+ポストカードセット（全8種）」価格：各1,320円 「日付印 Lサイズ(全8種）」価格：各4,950円 「日付印 小判型(1種）」価格：5,940円 「スタンプ台 (全3種）」価格：各1,540円 「切手型バッジ (全4種）」価格：各1,760円
「切手+ポストカードセット（全8種）」価格：各1,320円
「日付印 Lサイズ(全8種）」価格：各4,950円
「日付印 小判型(1種）」価格：5,940円
「スタンプ台 (全3種）」価格：各1,540円
「切手型バッジ (全4種）」価格：各1,760円
(C)nagano / chiikawa committee