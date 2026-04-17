平井理央アナ、娘との休日ショット公開「大きくなった」「より一層美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/17】フリーアナウンサーの平井理央が15日、自身のInstagramを更新。休日に娘と公園で過ごした様子が話題を呼んでいる。
【写真】43歳元フジアナ「仕事も子育ても全力で頑張っている」休日の姿
平井は、「イベント司会の翌日は娘と清水公園で水上アスレチックとニジマス釣り」と綴り、写真を複数枚投稿。白シャツを纏ったイベント当日のオフショットや娘とアスレチックを楽しむ様子を公開している。
平井の投稿には「より一層美しいです」「理央さん、とてもお綺麗です！！ 」「娘さん、可愛い」「仕事も子育ても全力で頑張っている姿に尊敬」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元フジアナ「仕事も子育ても全力で頑張っている」休日の姿
◆平井理央アナ、娘との休日ショットを投稿
平井は、「イベント司会の翌日は娘と清水公園で水上アスレチックとニジマス釣り」と綴り、写真を複数枚投稿。白シャツを纏ったイベント当日のオフショットや娘とアスレチックを楽しむ様子を公開している。
◆平井理央アナの投稿に反響コメント
平井の投稿には「より一層美しいです」「理央さん、とてもお綺麗です！！ 」「娘さん、可愛い」「仕事も子育ても全力で頑張っている姿に尊敬」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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