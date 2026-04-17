■陸上マウントサック・リレー（日本時間16〜19日、アメリカ、カリフォルニア州ウォルナット）

【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！

陸上競技大会「マウントサック・リレー」の男子十種競技が16、17日に行われ、世界陸上ブダペスト（23年）日本代表の丸山優真（27、住友電工）が8321点をマークし、日本記録を更新した。前日本記録は2014年に右代啓祐（国士舘クラブ）の8308点で、12年ぶりに記録を塗り替えた。

1日目は砲丸投と400mで自己ベストを記録するなど、2位スタート。2日目は得意の110mハードルで965点の高得点をマークすると、円盤投では自己ベストで全体トップのスコア。オールラウンダーとしての実力を発揮し、昨年10月（長野オータム・トライアル）に出した自己ベスト（8054点）を大幅に上回る8321点をマーク。右代の記録を13点更新する日本新を叩き出した。

【丸山優真 結果】

100m 10秒85（8位）894点

走幅跳 7m32（4位）891点

砲丸投 14m60（3位）765点 ※自己ベスト

走高跳 1m93（6位）740点

400m 48秒60（4位）880点 ※自己ベスト

110ｍＨ 14秒07（3位）965点

円盤投 47m53（1位）819点 ※自己ベスト

棒高跳 5m00（4位）910点 ※自己タイ

やり投 59m86（3位）736点

1500ｍ 4分33秒58（4位）721点

