北海道根室市で大規模な林野火災が発生し、３２８ヘクタールの草地が燃えました。



夜通し消火活動が続けられ、４月１７日昼ごろにようやく鎮火しましたが、なぜこのような大規模な火災が発生したのでしょうか。



（松本カメラマン）「広範囲にわたって枯草が燃えた様子が確認できます」



大規模な林野火災が発生した根室市珸瑤瑁の草地です。



３２８ヘクタールにわたって燃え広がりました。





焼け焦げた柵のようなものや、倒れた木も確認できます。（鷲見記者）「見える範囲、全ての草地が燃えて黒くなっています」けが人はいませんでしたが、完全に消し止められるまでにはほぼ丸一日かかりました。（撮影した人）「やばいわこれ…」消防に通報があったのは、１６日午後０時半ごろです。炎が広がり、あたりには黒煙が立ち上っていました。午後４時には、道が自衛隊に災害派遣を要請。道のヘリコプター１機と自衛隊のヘリコプター６機が出動しました。日没後も火は消えず、地上では夜を徹しての消火活動が続きました。火が完全に消し止められたのは、１７日午後０時半ごろでした。林野火災は根室市珸瑤瑁１丁目で出火したあと、南西方向に広がりました。燃えた範囲は３２８ヘクタールにのぼります。一時１６７世帯に避難指示が出され、最大３８人が根室市役所に避難しました。１７日、この火災の影響で、付近にある歯舞学園は臨時休校となりました。周辺の住人はー（付近に住む人）「びっくりしました。こんなの初めて。そこまで煙が来ていたから、来るのではないかと思って、火の粉が」消防などが出火原因を調査していますが、まだわかっていません。（道危機対策課 大西章文局長）「乾燥注意報は出ていました。出火原因はこれからとは思っていますが、何らかの火の取り扱いがあったと思われる」当時、根室市では火災が起きやすい状態だったといいます。（井坂予報士）「湿度はすごく低くて、最小湿度は３０％台だった。乾燥注意報も出ていたので、とにかく空気が乾燥していた状態でした」林野庁によりますと、国内の林野火災は年間およそ１３００件。このうち、最も発生しているのが４月です。降水量が比較的少なく、乾燥していることが要因とみられます。１７日、札幌市清田区里塚３条５丁目では、高速道路わきの草地が燃えました。そのほか、余市町でも畑の一部が燃える火災が発生しています。春に起きやすい林野火災。火の取り扱いには十分な注意が必要です。