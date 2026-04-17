Snow Man向井康二（31）が、16日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。デート企画に挑戦し、待ち合わせでの行動が絶賛された。

向井は今回のデートのテーマを「俺のカッコいい所だけを見てほしいデート」とし、3時のヒロイン福田麻貴（37）とのデートロケのVTRが流された。東京・恵比寿で待ち合わせをした向井は福田を車の外で待っていた。

向井は「待ち合わせは彼女が迷わないように車の外で待機です。サプライズとか余計な小細工はいらない。待ち合わせの場所にとにかく車の横に立って『こっちだよ〜』っていう感じ。車で来て『乗ってよー』って、それって彼女を待たせてる訳ですから、彼女より先に着かないと彼氏は」と説明した。

スタジオで向井は「彼女がいるところに車で来るパターンもあったんですけど。先に着いて車の前で待ってた方がわかりやすいじゃないですか。さりげない感じが」と話した。するとアンミカは「相手もワクワクしてくれてるっていうのの可視化っていうか。デートって家出た瞬間からデートやん？ それが外で待ちきれず待ってる感じと、思いやりと両方あってちょっとキュンときました」と絶賛した。