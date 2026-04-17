お買いものパンダ ぬいぐるみキーホルダー COLORS（全6色）（C） Rakuten Group, Inc.

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　楽天の公式キャラクター「お買いものパンダ」のぬいぐるみキーホルダーが登場。本日より、楽天のファッション通販サイト「Rakuten Fashion」にて予約販売がスタートし、あす18日からは「キデイランド」の一部店舗で販売される。

【画像】AIアニメーション動画の場面カット

　新商品「お買いものパンダ ぬいぐるみキーホルダー COLORS」は、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、パープル、グレーの全6色展開。手のひらに収まるコンパクトサイズで、ふわふわとした手触りと丸みのあるフォルムが特徴だ。ハート型のカラビナ付きで、バッグやポーチなどに取り付けて持ち歩くことができる。

　単品はどのカラーが出るかわからない“ブラインドパッケージ”仕様で販売される一方、全6色がそろうコンプリートセットも用意されている（※セットはRakuten Fashion限定）。価格は単品が1980円、コンプリートセットが1万1880円（いずれも税込）。

　また、ぬいぐるみが動き出したかのようなAIアニメーション動画も、公式TikTokで公開中。ダンスなどの愛らしい動きが楽しめる内容となっている。

　「お買いものパンダ」は2013年5月に「楽天市場」のオリジナルLINEスタンプとして誕生した楽天の公式キャラクター。愛らしいルックスと共感を呼ぶ感情表現で、世代や性別を問わず多くの方々に親しまれている。今回の新商品も、ファンの注目を集めそうだ。