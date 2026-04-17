大相撲春巡業は17日、茨城県笠間市で行われ、関脇・高安（36＝田子ノ浦部屋）が幕内・王鵬（26＝大嶽部屋）、琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）らと7番取って4勝3敗だった。

茨城県土浦市出身。ご当所で大声援を一身に浴び、「地元の巡業というのは本当に凄く盛り上がるので、やりがいがある」と明るく話した。激しい突っ張りや左上手を引いて力強く寄り切るなど突いて良し、組んで良しの相撲で存在感を発揮。「稽古するとファンのみなさんが喜ぶので、土俵に上がらなくちゃいけないなと。一生懸命やった」と力を込めた。

昨年などは腰痛に苦しみ、巡業を離脱することもあった。ケアを欠かさず、腰の状態については「調子いいですね」と充実感に満ちあふれていた。

この日、フィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が今シーズンをもって引退することを発表した。高安は「（引退を）決めましたか」と吐露。2月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“時の人”に「うらやましいですね。優勝して辞められて。僕は“金メダル”獲れないですから。“銀メダル”ばかり獲って全然辞められない」と冗談交じりに語った。

これまで幾度となく優勝争いを演じてきたが、まだ賜杯は抱いていない。「僕も“金メダル”を獲れるように頑張ります」と覚悟を示した。