来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇４月２０日
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１５：００ 独・生産者物価指数
１８：００ ユーロ・建設支出
◇４月２１日
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２１：３０ 米・小売売上高
２３：００ 米・企業在庫
２３：００ 米・住宅販売保留指数
２３：００ 米・ウォーシュＦＲＢ（連邦準備理事会）議長候補の公聴会
※日・閣議
◇４月２２日
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ ユーロ・消費者信頼感
※米・２０年物国債入札
◇４月２３日
０２：３０ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁の発言
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１５：４５ 仏・企業景況感指数
１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
◇４月２４日
０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 英・小売売上高
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）
※日・閣議
◎決算発表・新規上場など
○４月２０日
決算発表：東京ボード<7815>，ヤマザワ<9993>
○４月２１日
決算発表：ブロンコＢ<3091>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>
※東証グロース上場：バトンズ<554A>
※海外企業決算発表：ユナイテッドヘルス・グループほか
○４月２２日
決算発表：令和ＡＨ<296A>，ＯＢシステム<5576>，ディスコ<6146>，正興電<6653>，キヤノンＭＪ<8060>
※東証グロース上場：ＳＱＵＥＥＺＥ<558A>
※海外企業決算発表：ボーイング，ＩＢＭ，テスラほか
○４月２３日
決算発表：サーティワン<2268>，石塚硝<5204>，小野測器<6858>，シマノ<7309>，キヤノン<7751>，未来工業<7931>，ステップ<9795>
※東証グロース上場：犬猫生活<556A>
※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレス，ハネウェル・インターナショナルほか
○４月２４日
決算発表：三晃金<1972>，トーメンデバ<2737>，キッコマン<2801>，野村不ＨＤ<3231>，高度紙<3891>，モバファク<3912>，野村総研<4307>，中外薬<4519>，ＳＢＩＧＡＭ<4765>，ＪＦＥシステ<4832>，コニシ<4956>，日本高純度<4973>，東京製鉄<5423>，日立建機<6305>，アイチコーポ<6345>，ルネサス<6723>，航空電子<6807>，キーエンス<6861>，ファナック<6954>，東海理化<6995>，ＫＯＡ<6999>，日車両<7102>，今村証券<7175>，ＳＨＯＥＩ<7839>，ＫＩＭＯＴＯ<7908>，キングジム<7962>，ジャフコＧ<8595>，野村ＨＤ<8604>，極東証券<8706>，エスコン<8892>，メタウォータ<9551>ほか
※東証スタンダード上場：梅乃宿酒造<559A>
※海外企業決算発表：プロクター・アンド・ギャンブルほか
出所：MINKABU PRESS
◇４月２０日
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１５：００ 独・生産者物価指数
１８：００ ユーロ・建設支出
◇４月２１日
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２１：３０ 米・小売売上高
２３：００ 米・企業在庫
２３：００ 米・住宅販売保留指数
２３：００ 米・ウォーシュＦＲＢ（連邦準備理事会）議長候補の公聴会
※日・閣議
◇４月２２日
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ ユーロ・消費者信頼感
※米・２０年物国債入札
◇４月２３日
０２：３０ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁の発言
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１５：４５ 仏・企業景況感指数
１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
◇４月２４日
０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 英・小売売上高
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）
※日・閣議
○４月２０日
決算発表：東京ボード<7815>，ヤマザワ<9993>
○４月２１日
決算発表：ブロンコＢ<3091>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>
※東証グロース上場：バトンズ<554A>
※海外企業決算発表：ユナイテッドヘルス・グループほか
○４月２２日
決算発表：令和ＡＨ<296A>，ＯＢシステム<5576>，ディスコ<6146>，正興電<6653>，キヤノンＭＪ<8060>
※東証グロース上場：ＳＱＵＥＥＺＥ<558A>
※海外企業決算発表：ボーイング，ＩＢＭ，テスラほか
○４月２３日
決算発表：サーティワン<2268>，石塚硝<5204>，小野測器<6858>，シマノ<7309>，キヤノン<7751>，未来工業<7931>，ステップ<9795>
※東証グロース上場：犬猫生活<556A>
※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレス，ハネウェル・インターナショナルほか
○４月２４日
決算発表：三晃金<1972>，トーメンデバ<2737>，キッコマン<2801>，野村不ＨＤ<3231>，高度紙<3891>，モバファク<3912>，野村総研<4307>，中外薬<4519>，ＳＢＩＧＡＭ<4765>，ＪＦＥシステ<4832>，コニシ<4956>，日本高純度<4973>，東京製鉄<5423>，日立建機<6305>，アイチコーポ<6345>，ルネサス<6723>，航空電子<6807>，キーエンス<6861>，ファナック<6954>，東海理化<6995>，ＫＯＡ<6999>，日車両<7102>，今村証券<7175>，ＳＨＯＥＩ<7839>，ＫＩＭＯＴＯ<7908>，キングジム<7962>，ジャフコＧ<8595>，野村ＨＤ<8604>，極東証券<8706>，エスコン<8892>，メタウォータ<9551>ほか
※東証スタンダード上場：梅乃宿酒造<559A>
※海外企業決算発表：プロクター・アンド・ギャンブルほか
出所：MINKABU PRESS