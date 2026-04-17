次世代の通信環境へアップデート！超高速＆安定接続を実現する【バッファロー】Wi-Fi 7ルーターがAmazon限定で販売中！
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もう遅延に悩まない！快適ネット環境を叶える【バッファロー】最新Wi-Fi 7ルーターがAmazonで人気！要チェックだ！
通信効率や通信遅延が改善された第7世代の通信規格「Wi-Fi 7」に対応したコンパクトなWi-Fiルーター。付属スタンドを利用することで、壁面への取り付けにも対応。利用環境に合わせて柔軟に設置することが可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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通信効率や通信遅延が改善された第7世代のWi-Fi規格「Wi-Fi 7」に対応。さらに、3本の5GHzアンテナが機能し、これまで電波が届きにくかった離れた部屋でも快適に動画やゲームを楽しめる。
複数の通信帯域を同時に利用する｢2バンド 同時モード｣、電波干渉時に影響のない通信帯域へ切り替える「2バンド切り替えモード」に対応。高速で安定したWi-Fi通信を実現。
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スマホアプリ「AirStationアプリ」を使って簡単にセットアップが完了。接続状態の確認やファームウェアの更新などもアプリ上で行うことができる。
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