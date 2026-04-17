3月30日に第2子妊娠を発表したばかりの歌手・倖田來未さんが4月16日、自身のインスタグラムを更新。桜色に染めたヘアスタイルを披露しました。

【写真を見る】【 倖田來未 】マタニティライフの華やかな“イメチェン” 「せっかく春なので桜カラーにしてみました！」ピンク色ヘアを披露





倖田さんは「桜の花びらがそろそろそーろ、散ってきてしまっていますが せっかく春なので 桜カラーにしてみました！」と綴り、ピンク色に染めたヘアスタイルの画像を投稿。









鮮やかなピンク色に染まった髪に「思ってたより、だいぶピンク」と、感想を記しています。









倖田さんはまた「息子と旦那さんのツアーを大阪へ見に行ったのであった！」と投稿。









夫のKENJI03さんが所属するロックバンド『BACK-ON』が4月11日に大阪で開催したライブ会場の入り口で、バンドのロゴの入ったマフラータオルやネックストラップをしてポーズを決める画像を添えています。









この投稿を見た人たちからは「ピンクかわいーー」「似合ってます」「何色でも似合うくぅちゃん」「可愛いギャルママ」と、倖田さんのマタニティライフの華やかなイメチェンに、多くの祝福の声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】