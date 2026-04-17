元ミス東大で、東大公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）が17日、Xを更新。母とのLINE文面を公開し、話題となっている。

神谷は現在、ABMEAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演中。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」と題し、昨年12月24日から沖縄で行われたロケに参加。神谷は初日に、前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）と海でデート。クリスマス当日となるロケ2日目、男性5人が事前にプレゼントを準備していた。神谷は男性が何を買ったかを知らない状態で、プレゼントの入浴剤を選択。それは石丸氏が購入したプレゼントだった。その後、2人はサウナデートに行っていた。

神谷は放送後、母からのLINEの文面を公開。母から「ヤダ、あの入浴剤シンジからなのね〜」との言葉に対し、神谷は「ばりおもろい」と返信していた。

神谷の母の文面にXが反応。「お母様もシンジと？！これは！！（笑）」「これもうシンジは家族級の扱いですよw」「ヤダ、に全ての答えがあるような…」「もう、息子やん」「お母さんにあげちゃったのね シンジ残念」「プレゼントあげちゃったんかい！」などと書き込まれていた。

同番組はYouTubeチャンネル「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が企画・プロデューサーを担当。