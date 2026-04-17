病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…「春バテ解消」に「パタパタひざ倒し」

春バテは、睡眠の質も低下させます。寝不足と疲れが蓄積して、翌日もやる気が出ない……。この悪循環は、骨盤のゆがみが原因になっていることもあるのです。上半身と下半身をつなぐ“要”の骨盤がゆがんでいると、その周囲の筋肉がこり固まり、全身の血液やリンパの流れも滞ってしまいます。実は、日中の活動で骨盤は少しずつゆがんでいきます。それを毎日リセットすることが重要。夜リラックスしているときにやると効果的です。

【1】あおむけになり、ひざを90度に曲げて、足の裏は床につける。両手を真横に広げる。

【2】息を吐きながら、そろえたひざを左に倒す。腰のあたりが気持ちよく伸びたら、息を吸いながら（1）の姿勢に。右も同様に行う。



【3】ももの側面が床につくくらいまで深く倒すこと。肩や頭が床から離れないようにしよう。



お風呂から出る直前に、お尻の少し上にある仙骨あたりを40?42度の熱いシャワーで1分ほど温めてみましょう。リラックスして睡眠の質もよくなりますよ。

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。