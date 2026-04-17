上越市の高齢の女性が、投資家を名乗る者からSNSで言われるまま株運用の目的でアプリをインストールし、投資先への送金や受け渡しで約1000万円をだまし取られていたことがわかりました。



上越警察署によりますと、2025年11月、この女性が投資サイトを閲覧していたところ「株式市場について教えます」という広告に興味を持ち、このサイトからSNSに誘導され、投資家を名乗る者からSNS上で言われるがままに株運用のためというアプリをインストールしました。そして、2026年2～3月にかけて9回に分けてあわせて710万円を投資先とされるに送金しました。



女性は、アプリ上では儲けが出ていることから運用がうまくいっていると思い、投資先相手の指示を信じ込み追加の投資をしようとしたところ送金が多額になっていることから銀行から詐欺被害を疑われました。



このため、女性は投資先相手に現金を手渡すことを希望し、3月下旬、上越市内に現金を受け取りに来た外国人風の男に現金305万円を手渡し、あわせて1015万円をだまし取られたということです。



4月に入り、女性が親族に投資の話をしたところ詐欺被害に気づき、17日までに警察に被害届を出したということです。警察は詐欺の疑いで捜査しています。