日本バレーボール協会は17日、2026年度の男子日本代表登録メンバー37人を発表しました。

キャプテンの石川祐希選手を始め、西田有志選手、小野寺太志選手、郄橋藍選手が順当に選出。今回37人中4人が初選出となります。

この登録メンバーから選抜された選手が、6月から始まる「バレーボールネーションズリーグ2026」から「第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)」までの間、合宿・大会に参加します。

【男子日本代表登録メンバー 】

◆セッター

深津英臣(ウルフドッグス名古屋)

関田誠大(サントリーサンバーズ大阪)

河東祐大(ジェイテクトSTINGS 愛知)

永露元稀(広島サンダーズ)

下川諒(サントリーサンバーズ大阪)

◆オポジット

西田有志(大阪ブルテオン)

宮浦健人(ウルフドッグス名古屋)

西山大翔(大阪ブルテオン)

高橋慶帆(パリ・バレー/フランス）

◆アウトサイドヒッター

大塚達宣（パワーバレー・ミラノ/イタリア）

新井雄大(広島サンダーズ)

富田将馬(大阪ブルテオン)

郄橋藍(サントリーサンバーズ大阪)

石川祐希(シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ/イタリア）

甲斐優斗(大阪ブルテオン)

デ アルマス アライン(サントリーサンバーズ大阪)

後藤陸翔(東京グレートベアーズ)

工藤有史(VC長野トライデンツ)

川野琢磨(早稲田大学2年)

一ノ瀬 漣(鎮西高校3年)

◆オポジット / アウトサイドヒッター

山田大貴(東レアローズ静岡)

◆ミドルブロッカー

小野寺太志(サントリーサンバーズ大阪)

山内晶大(大阪ブルテオン)

郄橋健太郎(ジェイテクトSTINGS愛知)

村山豪(東京グレートベアーズ)

西本圭吾(広島サンダーズ)

麻野堅斗(早稲田大学4年)

三輪大将(広島サンダーズ)

西川馨太郎(大阪ブルテオン)

佐藤駿一郎(ウルフドッグス名古屋)

伊藤吏玖(東京グレートベアーズ)

エバデダン ラリー(大阪ブルテオン)

◆リベロ小川智大(サントリーサンバーズ大阪)備一真(インポスト・ChKS・ヘウム/ポーランド）山本智大(大阪ブルテオン)武田大周(東レアローズ静岡)高橋和幸(ジェイテクトSTINGS愛知)