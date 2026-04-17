【男子バレー】日本代表37人を発表 キャプテン石川祐希率いるチームはネーションズリーグからプレー 初選出は4人
日本バレーボール協会は17日、2026年度の男子日本代表登録メンバー37人を発表しました。
キャプテンの石川祐希選手を始め、西田有志選手、小野寺太志選手、郄橋藍選手が順当に選出。今回37人中4人が初選出となります。
この登録メンバーから選抜された選手が、6月から始まる「バレーボールネーションズリーグ2026」から「第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)」までの間、合宿・大会に参加します。
【男子日本代表登録メンバー 】
◆セッター
深津英臣(ウルフドッグス名古屋)
関田誠大(サントリーサンバーズ大阪)
河東祐大(ジェイテクトSTINGS 愛知)
永露元稀(広島サンダーズ)
下川諒(サントリーサンバーズ大阪)
◆オポジット
西田有志(大阪ブルテオン)
宮浦健人(ウルフドッグス名古屋)
西山大翔(大阪ブルテオン)
高橋慶帆(パリ・バレー/フランス）
◆アウトサイドヒッター
大塚達宣（パワーバレー・ミラノ/イタリア）
新井雄大(広島サンダーズ)
富田将馬(大阪ブルテオン)
郄橋藍(サントリーサンバーズ大阪)
石川祐希(シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ/イタリア）
甲斐優斗(大阪ブルテオン)
デ アルマス アライン(サントリーサンバーズ大阪)
後藤陸翔(東京グレートベアーズ)
工藤有史(VC長野トライデンツ)
川野琢磨(早稲田大学2年)
一ノ瀬 漣(鎮西高校3年)
◆オポジット / アウトサイドヒッター
山田大貴(東レアローズ静岡)
◆ミドルブロッカー
小野寺太志(サントリーサンバーズ大阪)
山内晶大(大阪ブルテオン)
郄橋健太郎(ジェイテクトSTINGS愛知)
村山豪(東京グレートベアーズ)
西本圭吾(広島サンダーズ)
麻野堅斗(早稲田大学4年)
三輪大将(広島サンダーズ)
西川馨太郎(大阪ブルテオン)
佐藤駿一郎(ウルフドッグス名古屋)
伊藤吏玖(東京グレートベアーズ)
エバデダン ラリー(大阪ブルテオン)
小川智大(サントリーサンバーズ大阪)
備一真(インポスト・ChKS・ヘウム/ポーランド）
山本智大(大阪ブルテオン)
武田大周(東レアローズ静岡)
高橋和幸(ジェイテクトSTINGS愛知)