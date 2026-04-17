17日午後、天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」に出席し、両陛下や愛子さまなど皇族方と懇談したフィギュアスケートペアの「りくりゅう」こと三浦璃来選手、木原龍一選手が先ほど記者団の取材に応じました。

「りくりゅう」はミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで日本のペア史上初となる金メダルを獲得し、けさSNSで今シーズン限りの現役引退を発表しました。

天皇皇后両陛下との懇談では両陛下に今後について尋ねられ抱負を明かしています。

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りくりゅうペアが記者団に語った内容は主に以下の通り。

Q園遊会に出席して――

木原）今回参加させていただき、二人とも本当に光栄に思っています。ねぎらいの言葉もいただき、二人でがんばってきてよかったなという思いとたくさんの人に支えていただき、現役生活を走り抜けることができて感謝の気持ちでいっぱいです。

三浦）私も同じく光栄な経験をさせていただきました。今シーズンこうやって走りぬけてこれましたのもたくさんの方々の支えがあったからだと思っています。

Q園遊会の事前に引退を発表したことについて――

木原）やはり陛下に自分たちの今後考えていることをお伝えしたかったので。この（園遊会の）前に発表させていただいて、今の気持ちを正直にお話させていただきたいなという思いがあった。

三浦）私も木原龍一選手と同じ意見です

Q国民や支えてくれた人に伝えたいことは――

木原）長い間「りくりゅう」を応援していただき、ありがとうございました。私たち「りくりゅう」は、皆さんのご支援サポートがなければ、本当に今の自分たちがいることができなかった。支えてくれた皆さまに心から感謝したいなっていうふうに思うと同時に今後はペアをもっと日本の皆さんに知っていただけるようにいろんな活動に挑戦して、ゆくゆくは二人で指導者になれるように、いろんなことを勉強させていただきたい。

三浦）私たちは結成当初から支えてくれた人がたくさんいて、私たちだけでとれたメダルではないので、皆さんでとれたオリンピックだと思っているので、たくさんの気持ちでいっぱいです。

Q引退決断した理由は――三浦）詳しいことは会見で、お話しさせていいただきます。

Q両陛下からのねぎらいの言葉は――

三浦）「オリンピックおめでとうございます」という言葉をいただいて、私たち7年間長い間がんばってきてよかった。

木原）たくさんの言葉をいただいて、一つに絞ることはできないけど本当に二人でがんばってきたこと二人で積み重ねてきたことをお褒めの言葉をいただき嬉しかった。

Q愛子さまと三浦選手は同い年だが――

三浦）（愛子さまから）「親近感がわいています」っていうお声をいただいた。

Q皇后さまから「きょうはどちらがお姉さん？」という質問も――

木原）本当に私たちのことを知ってくださっていて、ご覧いただいているんだなって感じて、「きょうは僕がお兄ちゃんです」ってお話させていただきました。

Q何度も木原選手が三浦選手に支えてもらったと話していたが――

三浦）オリンピックだけでそういった関係性だったので。普段のそれ以前の試合では木原龍一さんが支えてくれる場面が多かったのでそういう経験があったからこそ、オリンピックでは反対の立場にもなれたのかなって思っています。