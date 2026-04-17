テレビ朝日系「かまいガチ」が１５日に放送され、かまいたち・山内健司、濱家隆一が出演した。

この日は「第３回とにかくイイ女になりたいねん」。山内、マヂカルラブリー・野田クリスタル、お見送り芸人しんいちらが本気の女装に臨んだ。

野田は「明確に、一人。なりたい女性タレントがいまして。池田エライザさん」と芸能界でも屈指の美女を指名。

「Ｍ−１グランプリ２０２０」を制した直後、エライザがＳＮＳで野田のことを発信していたと明かし「池田エライザさんがＭ−１優勝後に、自分のインスタのストーリーに（野田が自身と）似てるってあげてたことが…。改めて、この企画があるから、一回、挑戦してみようかと。自分の中の池田エライザと、もう一回向き合ってみる！」と意気込んだ。

野田は大人っぽいシックなファッションで再登場。印象的な目元をさらに強調したメークで女装姿を披露した。

濱家は野田を「美人ですよ…。池田エライザみがちょっと」と絶賛。ＳＮＳでも「野田さんの池田エライザさん風女装美人さんだしドジっ子なのかんわいすぎる」「池田エライザさん風の野田クリさん美人すぎる 元が良いからね…めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられていた。