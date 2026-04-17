２月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）木原龍一（３３）組＝ともに木下グループ＝が１７日、今季限りで現役を引退すると発表した。２人はこの日、天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席。木原はグレーの袴姿、三浦はピンクの着物姿で出席した。

天皇陛下から「本当におめでとうございます。素晴らしかったですね」と声を掛けられると、木原は「三浦さんに支えていただいて、五輪の時、ショートプログラムが終わってしまった時に自分の五輪は終わってしまったなと思っていたんですけど、その時に三浦さんが本当に僕を震い立たせてくれて。三浦さんの力が大きかったです」と当時の心境を明かし、三浦は「私たち組んで７年間滑ってきたんですけど、今回の五輪だけ木原選手は泣いてしまって。それ以前は常に支えていただいたので、今度は私が支える番になろうと決心してやってきました」と語った。皇后陛下から「お兄さん、お姉さん」と五輪の時に三浦が「きょうは私がお姉さんでした」と語っていたことに触れられると、三浦は「今はもうお兄さん、普段は常にお兄さんです」と笑顔で話した。

皇后陛下から「愛子と同い年ですよね」と声を掛けられると、愛子さまと同じ２００１年１２月生まれの三浦は「はい」とうなずき、皇后陛下から「すごくしっかりされてるので」と感心されていた。