さや香・新山のドライすぎる結婚記念日の恒例に藤本美貴がダメ出し連発「死ぬ前に言うんですか!?」
ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第7話を、16日午後9時より放送した。
【番組カット】「自由にお金を使うのは許せない」価値観の違いが浮き彫りになるカップル
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛にあふれた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
スタジオトークでは、さや香・新山が自身の「結婚記念日の恒例行事」について明かす一幕も。妻への愛情表現について問われた新山が「記念日には花束を渡して『いつもありがとう』とは書くけど、『好きだよ、愛してるよ』までは伝えていない」「渡す時も『旬の花です』と言うだけ」と照れ隠しで不器用な一面を語ると、藤本美貴から「（愛してるは）いつ言うんですか？死ぬ前に言うんですか!?」と鋭いツッコミが炸裂し、スタジオは大きな笑いに包まれる。
さらに話題は、視聴者から寄せられた「パートナーと同居する際のインテリアや私物の処分」に関するお悩み相談へ。これに対し桜田通が「自分もアートなど大きめのものが好きだけど、正直独身中しか楽しめないと思っている」と、結婚の際には自身の趣味である大きなアート作品を手放す（やめる）覚悟があることを明かすと、スタジオからは納得の声が上がる。
また、藤本美貴は夫・庄司智春の私物について「腹筋や上腕二頭筋の特集（が載っている雑誌）は今後もまだあるからと言って、ちょっと邪魔だから捨てた」と内緒で処分しているエピソードを披露。ゆうちゃみも自身が掲載された雑誌を母親にこっそり捨てられていると明かすなど、リアルな話が次々と飛び出し、スタジオは大盛り上がりとなった。
【番組カット】「自由にお金を使うのは許せない」価値観の違いが浮き彫りになるカップル
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛にあふれた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
スタジオトークでは、さや香・新山が自身の「結婚記念日の恒例行事」について明かす一幕も。妻への愛情表現について問われた新山が「記念日には花束を渡して『いつもありがとう』とは書くけど、『好きだよ、愛してるよ』までは伝えていない」「渡す時も『旬の花です』と言うだけ」と照れ隠しで不器用な一面を語ると、藤本美貴から「（愛してるは）いつ言うんですか？死ぬ前に言うんですか!?」と鋭いツッコミが炸裂し、スタジオは大きな笑いに包まれる。
さらに話題は、視聴者から寄せられた「パートナーと同居する際のインテリアや私物の処分」に関するお悩み相談へ。これに対し桜田通が「自分もアートなど大きめのものが好きだけど、正直独身中しか楽しめないと思っている」と、結婚の際には自身の趣味である大きなアート作品を手放す（やめる）覚悟があることを明かすと、スタジオからは納得の声が上がる。
また、藤本美貴は夫・庄司智春の私物について「腹筋や上腕二頭筋の特集（が載っている雑誌）は今後もまだあるからと言って、ちょっと邪魔だから捨てた」と内緒で処分しているエピソードを披露。ゆうちゃみも自身が掲載された雑誌を母親にこっそり捨てられていると明かすなど、リアルな話が次々と飛び出し、スタジオは大盛り上がりとなった。