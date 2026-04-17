「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース・第１日」（１７日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）

黄金世代の一人、山路晶（２７）＝森六グループ＝が５バーディー、ノーボギーの６７で回り、ホールアウト時点で首位という好スタートを切った。

最終９番パー５では４打目を寄せきれず、ピン下３メートルというピンチだったが、これを沈めてパー。ボギーフリーのラウンドに「（９番のように）パターがよかったこともありますね」と振り返った。

ただ、それ以上に良かったのが「ティーショット」と胸を張る。未勝利ながら、飛距離を含めた切れ味には以前から定評があったが、黄金世代も今年で２８歳になる。

「年齢もあって、疲れるようになってきたから、トレーニングをマジメにやるようになって」と山路。下半身や体幹を鍛えたことで、疲労回復に加え、ショットも向上。「ゴルフが楽になってます」という。

また、その年齢は経験値にも結びついている。「オトナのゴルフというか、無謀なことをしなくなった」と、前半３つ目、１５番のバーディーはスプーンを手にしてフェアウエーに置き、残り１２０ヤードを１メートルつけるという、オトナのマネジメントで稼いだホールとなった。

さらに山路の気持ちを上げてくれているのが、キャディーを務める同学年プロで最も仲良しの、田中瑞希だ。今週は、コースから２０分の距離にある田中の実家に寝泊まり。コースでも「めっちゃ、キャディーしてくれます」と感謝。

朝から晩までガールズトークに花を咲かせることで、いいリフレッシュにもなっている。占いの話題も出たそうで「今年は人生で一番いい年みたいだから、頑張りますよ」。

その運気を生かし、ウエーティングから出場権が下りてきたところで、いきなりのナイスラウンド。残り２日、好条件がそろった山路が初優勝に突き進む。