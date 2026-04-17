おさき、今井暖大ら3きょうだいでのダンス動画公開「何度も見ちゃう」「遺伝子最強」の声
【モデルプレス＝2026/04/17】クリエイターのおさきが4月15日、自身のInstagramを更新。弟でABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた今井暖大と妹との3ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気クリエイター「遺伝子最強」3きょうだいショット
おさきは、「うーちゃん学校のNGバージョン（うーちゃんがセリフ言えたことに満足してダンスするの忘れてたから）」と説明を加え、今井と妹・うーちゃんと3人で、オリジナル音源に合わせて踊る動画を投稿。「うーちゃん学校、うーちゃんの学校、全校生徒が3人もいるんだよ」とラップに妹の合いの手のセリフが入る音源で、それぞれがキレのいいダンスを見せている。
この投稿に、「ノリノリ最高」「うーちゃん可愛すぎて何度も見ちゃう」「曲が神ってる」「3人は驚き」「仲良し動画尊い」「遺伝子最強」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気クリエイター「遺伝子最強」3きょうだいショット
◆おさき、きょうだいとのダンス動画公開
おさきは、「うーちゃん学校のNGバージョン（うーちゃんがセリフ言えたことに満足してダンスするの忘れてたから）」と説明を加え、今井と妹・うーちゃんと3人で、オリジナル音源に合わせて踊る動画を投稿。「うーちゃん学校、うーちゃんの学校、全校生徒が3人もいるんだよ」とラップに妹の合いの手のセリフが入る音源で、それぞれがキレのいいダンスを見せている。
◆おさきの投稿に反響
この投稿に、「ノリノリ最高」「うーちゃん可愛すぎて何度も見ちゃう」「曲が神ってる」「3人は驚き」「仲良し動画尊い」「遺伝子最強」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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