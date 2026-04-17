日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）が17日、生放送され、16日放送に出演した元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が体調不良のため途中退席したことについて説明した。

亀井弁護士は同日の番組冒頭から生出演。京都府南丹市で行方不明になった男児の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件について、コメントしていたが、開始から約1時間20分が経ったあたりから呂律が回らなくなり、宮根誠司に促されて途中退席。病院へ運ばれたことを報告した。宮根は番組エンディングで、「亀井先生、元気になられて低血圧だったみたいです」と説明した。

番組終盤でMC宮根誠司が、その後の亀井弁護士について説明した。「昨日、番組中に体調を崩された亀井先生、皆さん心配されていると思いますけども、昨日、病院に行ったら凄く元気になられていて。やっぱり低血圧。睡眠不足とか、ちょっと体調を崩されたそうで、大変お元気になられて」と話した。

一夜明けて連絡もしたという。「今朝、電話しましたら、筋トレに行きますと言っていましたので、“バカ野郎”と怒っておきました。それくらい元気になっております」と、ジョークまじりに明かしていた。