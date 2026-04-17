「めちゃくちゃやれてるぞ」「対人強い」日本の20歳逸材がECL準々決勝で驚きの“欧州デビュー”！初スタメンで鮮烈パフォーマンスにネット称賛「評価されている証拠」
待望の欧州カップ戦デビュー＆移籍後初スタメンだ。
現地４月16日に開催されたカンファレンスリーグ（ECL）の準々決勝第２レグで、毎熊晟矢と市原吏音が所属するオランダのAZがウクライナのシャフタールとホームで対戦。敵地での第１レグで０−３の完敗を喫していたなか、２−２のドローに終わり、２戦合計２−５で敗退が決定した。
この試合で、右ウイングバックの毎熊とともに、３バックの右でスタメン入りした市原はこれがトップチーム２試合目の出場。ECLデビュー戦で、驚きの加入後初先発を飾った。
今冬にJ２のRB大宮アルディージャから加入した20歳のCBは抜擢に応え、準々決勝という舞台で堂々たるプレーを披露。９回のデュエルで７回勝利するなど、１対１の守備で強さを見せた。
このパフォーマンスに、インターネット上では、日本のファンから次のような声が上がった。
「てか市原さんめっちゃ良くね？？」
「めちゃくちゃやれてるぞ リーグでも出番もらえるよ」
「対人強い。しっかり守ってくれている」
「ロングスローあるのいいね」
「このレベルの舞台で最初から起用されるのは、評価されている証拠」
「準々決勝セカンドレグのスタメンデビューは、普通の“デビュー戦”とは重みが違う。 結果が最優先される局面で起用されている時点で、チーム内の信頼度はかなり高い位置にある」
今年１月のU-23アジアカップでは、主将として大会連覇に貢献した逸材が堂々の“欧州デビュー”を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
現地４月16日に開催されたカンファレンスリーグ（ECL）の準々決勝第２レグで、毎熊晟矢と市原吏音が所属するオランダのAZがウクライナのシャフタールとホームで対戦。敵地での第１レグで０−３の完敗を喫していたなか、２−２のドローに終わり、２戦合計２−５で敗退が決定した。
この試合で、右ウイングバックの毎熊とともに、３バックの右でスタメン入りした市原はこれがトップチーム２試合目の出場。ECLデビュー戦で、驚きの加入後初先発を飾った。
このパフォーマンスに、インターネット上では、日本のファンから次のような声が上がった。
「てか市原さんめっちゃ良くね？？」
「めちゃくちゃやれてるぞ リーグでも出番もらえるよ」
「対人強い。しっかり守ってくれている」
「ロングスローあるのいいね」
「このレベルの舞台で最初から起用されるのは、評価されている証拠」
「準々決勝セカンドレグのスタメンデビューは、普通の“デビュー戦”とは重みが違う。 結果が最優先される局面で起用されている時点で、チーム内の信頼度はかなり高い位置にある」
今年１月のU-23アジアカップでは、主将として大会連覇に貢献した逸材が堂々の“欧州デビュー”を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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