落語家の笑福亭鶴瓶（74）が16日、MCを務めるBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜夜8・00）に出演。大物歌手への本音を漏らす場面があった。

同番組には、歌手のささきいさおがゲスト出演。現在83歳ながら、代表曲の「宇宙戦艦ヤマト」など見事な美声を披露したささきに対し、鶴瓶は「ようあんだけ声が出るなぁ」と感心。「肺をやらはったんですよね？」と振り返った。。

ささきは昨年1月に、間質性肺炎急性増悪のため緊急入院。一時は集中治療室（ICU）に入るなど危ぶまれたが、1カ月後に退院。リハビリ生活と自宅療養を経て、同年4月に開催されたアニソンフェスでステージ復帰した。

当時について、ささきは「去年のちょうど1月ですけど、間質性肺炎っていって、肺の周りが固くなっちゃう病気で」と回想。医師からは「ステロイドが効かなかったら死ぬよ」と告げられていたといい、「3日間持ちこたえたら治ってきて」と話した。

そして「こないだ検査に行ったら、（医師が）“珍しく良くなった”って」と報告。「肺活量は増えないんだけど、声は出る」というささきに、鶴瓶は「今日は何曲か歌わなアカン」と心配した。

直前のトークで、かつてのレコーディングでの苦労話を披露していたささきは「若かったから、レコーディングで何回も歌えましたけど、今だったらくたびれてる」と苦笑い。鶴瓶は「だから俺、“口パクちゃうよな…？”って」と思わず疑ったことを明かすと、ささきは「あれを口パクで合わせるのは大変ですよ」と笑っていた。