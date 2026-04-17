サッカー元日本代表の中田英寿氏（49）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。サッカーをしていた中で「一番最悪」だったにおいについて語った。

中田氏は昨年に引き続き、自身がオーガナイザーを務め、東京・六本木ヒルズで開催中の「CRAFT SAKE WEEK 2026」会場からの生中継に登場。スタジオのメンバーからは「すげえ！」と声が上がった。

ゲストへの勝手なイメージを語り合う「ぽいぽいトーク」のコーナーでは、スタジオからゲストの「timelesz」松島聡が「練習後の膝あてを嗅ぐ癖があったっぽい」とのイメージをぶつけた。

中田氏は大笑いしながら「絶対嗅がない」ときっぱり否定。MCの「ハライチ」澤部佑は「失礼しました！変なこと聞くなよ！」と松島に注意した。

中田氏は笑顔で「まあでも選手によっては靴嗅ぐやつもいるからねえ」と告白。MCのフリーアナウンサー・神田愛花が「中田さんは何のにおいで今日頑張ったなと感じられるんですか」とさらに切り込むと、「においを嗅ぐほど余裕を持ってるような状態で試合を終えないようにしています」と言い切った。

また「においで言うと、一番嫌なのは、試合が終わった後に、向こうの選手とユニホームを交換したとき、ユニホームが臭いとき。あれ最悪ですね」とぶっちゃけた。

金曜レギュラーの「アンジャッシュ」児嶋一哉は「その時は洗うんですか、相手のユニホーム」と確認し、「相手のユニホームは、一応自分たちのユニホームと同じようにランドリーに出すんですけれども、そのままですね」と中田氏。

交換したユニホームについては「いや僕はもう自分のもいらないし、人のもいらないんで、だから欲しい人にいつもあげちゃってました」と話してスタジオを驚かせた。